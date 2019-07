Gros incendie dans un garage à Berne, milliers de francs de dégâts

Un incendie dans un garage a causé la destruction de cinq voitures dans la nuit de dimanche à lundi à Berne-Wittigkofen. Plus de 100 véhicules ont par ailleurs subi des dommages. Aucun blessé n'est en revanche à déplorer.

L'alarme a été déclenchée peu après minuit, ont indiqué lundi les pompiers professionnels de Berne. Le sinistre a impliqué le déploiement de moyens importants. Sur place, les forces d'intervention ont constaté de forts dégagements de fumée qui se sont étendus à l'ensemble de l'immeuble.

Gros dégâts

Les pompiers ont dû faire usage de moyens techniques d'appoint, comme une caméra thermique, pour déterminer le lieu de départ du foyer principal. De nombreux habitants ont dû quitter momentanément leurs appartements, avant de pouvoir y revenir en conservant les fenêtres fermées.

Le garage a été sécurisé, avec une interdiction d'accès pour la zone où les véhicules ont été détruits ou endommagés. La police tente désormais de déterminer les causes de l'incendie. Les dégâts aux voitures et au bâtiment sont d'ores et déjà évalués à plusieurs centaines de milliers de francs, selon le communiqué.

/ATS