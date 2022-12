Gros incendie dans un centre de recyclage à Schattdorf

Un important incendie s'est déclaré samedi soir dans un centre de recyclage à Schattdorf (UR). Un gros dégagement de fumée très incommodant a été signalé par la police uranaise.

Le trafic dans la zone du sinistre est très perturbé, et les autorités conseillent la population de se tenir à distance ainsi que de fermer portes et fenêtres. Il est recommandé aussi d'arrêter la ventilation et les climatiseurs, précise la police.

Les pompiers et forces d'intervention sont sur les lieux, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police. Dans un premier temps, en milieu de soirée, aucune information n'était disponible quant à d'éventuelles victimes.

/ATS