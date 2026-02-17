Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

De fortes chutes de neige ont provoqué des coupures de courant dans de nombreux foyers des ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

De fortes chutes de neige ont provoqué des coupures de courant dans de nombreux foyers des Grisons. A Obersaxen, un arbre est aussi tombé sur une ligne électrique lundi soir. Au total, 1334 foyers ont été touchés.

Les coupures de courant ont duré entre quelques minutes et plusieurs heures, a indiqué mardi matin la société d'énergie Repower. Elles ont touché les ménages de la Surselva et du Prättigau.

A Obersaxen, le poids de la neige a fait tomber un arbre sur une ligne électrique de 16 kW lundi soir, privant 640 personnes d'électricité pendant plusieurs heures. Une chute de neige près de Valendas a également provoqué une coupure dans 300 foyers lundi. Mardi matin, des chutes de neige à Valzeina et Grüsch ont aussi provoqué des coupures de courant dans près de 400 foyers.

