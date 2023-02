Grand déploiement policier autour du Parlement fédéral à Berne

Les alentours du Parlement fédéral ont été bouclés mardi après-midi. Plusieurs véhicules de la police, un camion de pompiers et une ambulance ont été déployés, ont constaté des journalistes de Keystone-ATS. Et des bâtiments de l'administration ont été évacués.

'Nous intervenons actuellement à Berne en raison du comportement dangereux d'un individu', a informé la police cantonale bernoise sur twitter. Et de préciser que l'homme a été stoppé.

En raison d'un véhicule sur la Place fédérale, la place et les rues alentour ont été fermées par sécurité, précise-t-elle. Les transports publics ne circulent pas non plus. Un petit robot motorisé a d'abord été envoyé sur la place, puis un plus grand.

Des bâtiments de l'administration ont été évacués. Les correspondants parlementaires, travaillant dans le centre des médias, ont quant à eux été appelés à ne pas quitter les lieux.

/ATS