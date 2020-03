Grand Fribourg: la fête de lancement de la campagne est annulée

Les risques de propagation du nouveau coronavirus n'épargnent pas le Grand Fribourg. La fête de lancement de la campagne en faveur de la réalisation d'une commune de 75'000 habitants autour du chef-lieu cantonal est annulée.

L'événement aurait déroulé ses fastes lundi prochain à l'Espace Nuithonie, à Villars-sur-Glâne (FR), a rappelé mardi le comité de pilotage de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg. Il devait constituer les prémisses du chemin démocratique conduisant au vote consultatif prévu le 17 mai.

Les soirées d’information dans les neuf communes du périmètre et dans les deux communes observatrices sont quant à elles suspendues dans l’attente des futures décisions du Conseil fédéral et des autorités cantonales. Elles devaient se déployer entre la semaine prochaine et la fin du mois d'avril.

Principe de précaution

Les deux soirées d’information prévues dans les communes observatrices de Pierrafortscha et de Grolley sont elles aussi suspendues. Pour mémoire, les neuf communes concernées directement par la fusion sont Avry, Belfaux, Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne.

Le comité de pilotage invoque le principe de précaution et le respect des directives fédérales et cantonales pour motiver leurs décisions. 'Les communes et l’Assemblée constitutive se doivent de tout mettre en place pour lutter contre le nouveau coronavirus, au même titre que l’Etat de Fribourg et la Confédération.'

/ATS