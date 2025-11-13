Grand Conseil valaisan: l'étude du budget 2026 a démarré

Les députés du Grand Conseil valaisan ont entamé mardi l'étude du budget 2026 par la traditionnelle entrée en matière. Une heure de prises de position qui a donné la couleur de la suite des débats.

Le budget 2026 de l'Etat du Valais présente un excédent de recettes de 0,1 million de francs et de financement de 0,5 million de francs. Ce budget découle notamment de l'utilisation des fonds et des réserves de l'Etat du Valais pour 126,5 millions de francs. Sinon il aurait été déficitaire. Le budget respecte le double frein à l'endettement.

'Nous vivons au-dessus de nos moyens', a résumé la cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut. Pour Nathan Bender (Le Centre du Valais romand), 'les réserves sont grignotées et les risques comptables augmentent. Priorisons les meilleurs ratios entre coûts et bénéfices.'

Le budget atteint 4,77 milliards de francs, en hausse de 4,7% par rapport au précédent. Cette situation s’explique notamment par la création de 96 postes de travail supplémentaires, dont 43 sont totalement autofinancés. Le PLR va déposer un amendement pour réduire de 20 EPT le nombre de postes prévus pour 2026.

La chorale des marmottes

En la matière, 'nous attendons une priorisation du gouvernement, afin de réaffecter nos ressources', a souligné Grégory Logean (UDC du Valais romand). Tout comme son collègue du Haut-Valais Christian Gasser, le député d'Hérémence a appelé à ajouter 3 millions de francs pour l'entretien des routes cantonales au budget 2026.

'Cette année, je ne veux plus participer à la chorale des marmottes qui dit oui à tout', a souligné pour sa part le chef du groupe du Centre du Haut-Valais, Aron Pfammatter, en songeant à la création de postes prévus pour l'an prochain.

Le volume des recettes estimées pour la période 2025-2028 des impôts sur les personnes physiques et morales et sur les gains immobiliers a été réévalué à la hausse pour ce budget 2026 (+98 millions). Le niveau des investissements se monte à 529 millions de francs brut.

'Une distorsion de la concurrence'

Ce budget tient compte d’un versement de 54 millions de francs de la part de la Banque nationale suisse (BNS) et d'une indexation des salaires des enseignants, des fonctionnaires de l’Etat et du personnel des institutions paraétatiques à hauteur de 0,6%. 'Une distorsion de la concurrence par rapport au secteur privé', critique Sonia Tauss-Cornut (PLR).

De leur côté, les Verts vont déposer deux amendements en faveur de la prévention et l'adaptation aux changements climatiques sous forme de soutiens ciblés aux communes et aux PME du canton pour un montant total de 700'000 francs. Les écologistes déposeront un amendement supplémentaire de 750'000 francs en faveur des aides aux bergers, un montant accepté par le Parlement en 2025, mais qui ne figure pas dans le budget 2026.

Le PS prêt à refuser le budget

Le PS va pour sa part demander 5 millions de francs pour l'indemnisation des sinistrés de Sous-Géronde à Sierre en lien avec les intempéries de 2024 et des moyens supplémentaires pour la lutte contre les violences conjugales et pour les tribunaux. 'Notre groupe se garde le droit de refuser le budget s'il ne s'améliore pas d'ici au 19 décembre', a conclu sa cheffe de groupe, Sarah Constantin.

Dans sa prise de parole, la grande argentière cantonale Franziska Biner a souligné que plusieurs crédits supplémentaires sont prévus au niveau du budget: 11 millions pour Blatten, 22 millions pour les conséquences des intempéries du 17 avril dernier et 20,7 millions pour le secteur de la santé. Ces crédits n'auront pas d'incidence sur le budget grâce à l'utilisation de divers fonds, a-t-elle relevé.

Le vote final sur le budget aura lieu lors de la session de décembre. Quelque 170 propositions du Parlement seront traitées.

/ATS