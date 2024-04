Gouvernement appenzellois reconduit à la Landsgemeinde

Les membres du gouvernement d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont été réélus in corpore dimanche lors de la Landsgemeinde tenue dans le chef-lieu. Roland Inauen (sans parti) a été reconduit comme président (landammann) et Roland Dähler (sans parti) comme vice-président.

MM. Inauen et Dähler sont en charge respectivement de l'instruction publique et de l'économie.

Monika Rüegg (Centre) a également été réélue à la tête de la santé et des affaires sociales. Seule une main s'est levée pour s'y opposer.

Ruedi Eberle (UDC) a été réélu comme chef des finances et Jakob Signer (sans parti) à la tête de justice et police et des affaires militaires.

Stefan Müller (Centre) garde la direction de l'agriculture et des forêts et Ruedi Ulmann (Centre) celle des travaux publics. M. Ulmann s'est vu opposer deux adversaires, qui n'ont récolté que quelques voix.

