Goppenstein (VS): les trains circulent à nouveau, mais sur une voie

Photo: KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI WALLIS

Les trains circulent à nouveau entre Kandersteg (BE) et Brigue en passant par Goppenstein (VS) depuis lundi 05h30. Les convois ne circulent cependant que sur une seule voie. Une situation qui devrait durer toute la semaine à la suite d'un déraillement, le 16 février.

Contacté lundi matin par Keystone-ATS, le service des médias du BLS, qui exploite la ligne, a 'confirmé la rouverture du tronçon. Toutefois, une seule voie est ouverte pour l'instant. Cela pourrait déboucher sur de très légers retards à l'horaire (ndlr: quelques minutes). L'autre voie de circulation demande encore des travaux.'

Ceux-ci se poursuivent au niveau de la voie proprement dite et de la caténaire et devraient s'achever en fin de semaine, selon le BLS. Depuis jeudi dernier, jusqu'à 30 collaborateurs du BLS et du CFF ont été mobilisés.

Pour mémoire, cinq personnes ont été blessées dans le déraillement d'un train entre Goppenstein et Hohtenn le lundi 16 février. Parmi elles figuraient le conducteur de la locomotive, ainsi que l'accompagnateur de voyage, selon le BLS.

/ATS
 

