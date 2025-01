Gerhard Pfister n'est pas candidat au Conseil fédéral

Le président démissionnaire du Centre, Gerhard Pfister, ne veut pas devenir conseiller fédéral. Il a décidé de ne pas se présenter pour succéder à Viola Amherd, déclare-t-il dans une interview publiée samedi soir sur le site du 'Tagesanzeiger'.

Il s'est bien sûr demandé s'il pouvait assumer une telle fonction, 'et en toute modestie, je me sentirais capable' de le faire, indique-t-il dans l'interview. Mais il s'est aussi demandé si la fonction lui conviendrait et là, la réponse était non, explique-t-il.

Et d'ajouter que ceux qui le connaissent bien savent qu'il ne serait pas un conseiller fédéral heureux. Le Zougois souligne qu'il aime débattre et, pour cela, il a besoin d'une certaine liberté personnelle, qu'il peut avoir en tant que président de parti, mais 'certainement plus' en tant que conseiller fédéral.

La ministre de la défense Viola Amherd a annoncé sa démission mercredi. Une semaine et demie plus tôt, M. Pfister avait annoncé qu'il quitterait la présidence du parti cet été. Cette double démission rend les gens quelque peu nerveux. Il y a tout d'un coup de nombreuses possibilités de carrière, relève M. Pfister. En tant que président de parti, il faut faire tout son possible pour qu'il y ait une concurrence loyale et transparente.

Le temps presse. L'élection du ou de la successeure de la centriste aura lieu le 12 mars. Selon M. Pfister, le ticket sera probablement désigné lors de la séance du groupe parlementaire du 21 février. Les candidats sélectionnés pourront se présenter à la base lors de l'assemblée des délégués du 22 février à Viège (VS).

