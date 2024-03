Genève veut mieux accueillir les requérants mineurs non accompagnés

Le canton de Genève a mis en place une plateforme interinstitutionnelle pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). Avec pour objectif de leur offrir un accueil et un suivi plus personnalisés en vue de leur intégration.

Genève a connu une hausse de 75% en un an du nombre de RMNA sur son territoire pour atteindre le chiffre de 300 à fin 2023. Créée en mars 2023, la plateforme vise à apporter les réponses les plus appropriées à ces jeunes qui sont des mineurs avants d'être des réfugiés, a indiqué mardi devant les médias le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, en charge du Département de la cohésion sociale.

La prise en charge interinstitutionnelle doit permettre un accompagnement plus cohérent. Elle se décline en quatre axes: un premier accueil pour l'établissement d'un diagnostic socio-sanitaire, l'octroi d'un hébergement avec un projet pédagogique, l'accès à une formation et, afin d'éviter les ruptures et pertes de repères, une continuité de l'accompagnement éducatif à la majorité.

/ATS