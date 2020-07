Genève: une carte d'accès numérique pour les lieux festifs

Le canton de Genève déploie une carte d'accès numérique destinée aux lieux festifs genevois. La plateforme CoGa.app et son QR code disponible sur smartphone visent à limiter les contaminations de Covid-19 dans ces endroits à risque.

Le pass numérique ne fait pas de 'contact tracing' actif. Il permet en revanche au service du médecin cantonal d'obtenir, lors d'un cas de Covid-19 avéré, la liste des personnes en contact avec le malade, de les prévenir d'une contamination possible et de les informer des mesures à prendre, a communiqué jeudi le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).

En permettant de mieux juguler l'expansion de la maladie COVID-19 dans ces lieux où la distanciation et le port du masque sont difficiles à respecter, cette solution numérique permet aux nuits genevoises de continuer d'exister. Ce en évitant la fermeture des établissements concernés.

La carte d'accès numérique est déjà utilisée par certains lieux de nuit genevois depuis le 20 juin. Elle va s'étendre ces prochains jours à tous les membres du Grand Conseil de la nuit et, pour l'instant sur une base volontaire, à tous les établissements souhaitant appliquer cette solution.

Simple d'utilisation

Pour l'utilisateur, l'enregistrement est simple et rapide. Depuis la plateforme, il suffit de fournir ses nom, prénom, année de naissance et numéro de téléphone. Le QR code fourni par SMS est valable de manière illimitée dans tous les lieux partenaires.

Le QR code est scanné à l'entrée et à la sortie des clubs utilisant l'application. Il permet ainsi à l'établissement de vérifier si les données enregistrées par l'utilisateur correspondent à ses papiers d'identité.

La plateforme a été développée par le Grand Conseil de la nuit avant le Covid dans l'objectif d'optimiser les flux dans les discothèques. Avec l'arrivée de l'épidémie, elle s'est réorientée, a expliqué le porte-parole du DSES Laurent Paoliello. Selon l'évolution, elle pourrait devenir obligatoire.

Respect de la vie privée

L'application développée par la société 2GIK Sàrl respecte la vie privée, a-t-il ajouté. Les données enregistrées sont sécurisées et cryptées. Elles sont hébergées sur un serveur basé en Suisse.

Ni les établissements, ni les collaborateurs de la société 2GIK Sàrl n'ont accès aux données. Elles ne sont enregistrées que lors de l'entrée dans un lieu partenaire, et ceci pendant 14 jours seulement. Toutes les données sont automatiquement supprimées après 14 jours.

Lors de la détection d'un cas de COVID-19 avéré, seul le service du médecin cantonal est accrédité à demander, auprès des gérants, la liste des personnes ayant visité leur établissement. La médecin cantonale est la seule personne pouvant décrypter les listes de participants pour un établissement spécifique, à une date et une tranche horaire données.

Dans d'autres cantons

En Suisse, la pratique du pass numérique se développe ainsi dans le monde de la nuit. Notamment par le biais du Swiss night pass, issu de la plateforme save-the-night.ch, utilisé dans divers cantons, notamment à Lausanne, mais aussi dans le Jura, à La Chaux-de-Fonds, à Nendaz, à Fribourg ainsi qu'au Tessin, à Locarno.

/ATS