Genève réduit à trois ans la formation de ses instituteurs

A Genève, la durée de la formation des enseignants du primaire passe de quatre à trois ans. Par 64 oui et 31 non, le Grand Conseil a adopté vendredi une loi dans ce sens. Le lancement d'un référendum est d'ores et déjà annoncé.

Prenant exemple sur les Hautes écoles pédagogiques romandes, la majorité de droite a décidé de réduire à trois ans la formation délivrée par l'Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE). Une mesure qui doit s'accompagner d'une réorganisation des programmes pour les axer sur la pratique et qui est destinée à permettre aux étudiants d'entrer plus vite sur le marché du travail.

La gauche a demandé de multiples renvois du texte en commission, en vain. 'La formation en quatre ans est adaptée aux besoins des élèves et permet d'enseigner dans tous les degrés du primaire. Celle en trois ans prétéritera les carrières', a dénoncé la socialiste Caroline Marti. Elle a aussi mis en avant le risque de voir la formation ainsi que le métier et les salaires dévalorisés.

/ATS