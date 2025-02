Genève: plus de 800 personnes manifestent leur soutien à l'Ukraine

Plus de 800 personnes ont participé dimanche à un rassemblement pour l'Ukraine. Les manifestants ont appelé à la justice, à la solidarité et au soutien indéfectible à ce pays près de trois ans après le début de l'invasion russe.

Les participants se sont réunis à la Place des Nations pour 'commémorer trois ans d’invasion à grande échelle'. L’ambassadrice d’Ukraine auprès des Nations unies, Yevheniia Filipenko et le conseiller administratif de la Ville de Genève Alfonso Gomez ont notamment pris la parole.

Passant entre les gouttes, le cortège a ensuite traversé la ville jusqu'à la place Neuve, colorant de jaune et bleu les rues genevoises. 'Russie terroriste', 'L'Ukraine se bat contre les fascistes', pouvait-on lire sur des pancartes.

A l'heure des prises de position 'inattendues de ses alliés', l'Ukraine doit rester indépendante. 'Sa souveraineté n'est pas sujette à négociations', ont relevé les organisateurs qui ont rappelé les atrocités commises par la Russie.

Et de souligner que ce conflit ne concerne pas uniquement l’Ukraine: il s’agit d’une attaque directe contre les valeurs fondamentales de la démocratie et de la liberté, des principes chers à la Suisse et à la communauté internationale.

Le rassemblement a compté jusqu'à 850 personnes au plus fort de la manifestation, selon la police genevoise, contactée par Keystone-ATS. Le cortège s'est déroulé dans le calme. Les manifestants se sont réunis à l'appel de la branche genevoise de la Société ukrainienne en Suisse.

Samedi à Berne, une manifestation nationale de solidarité avec l'Ukraine avait réuni environ 2000 personnes. D'autres rassemblements sont prévus lundi, trois ans après le début de l'invasion russe.

/ATS