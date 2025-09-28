Genève: pas de limite des charges et engagements à l'Etat

Les lois visant à limiter les charges et les engagements à l'Etat en cas de budget déficitaire ...
Genève: pas de limite des charges et engagements à l'Etat

Genève: pas de limite des charges et engagements à l'Etat

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les lois visant à limiter les charges et les engagements à l'Etat en cas de budget déficitaire sont refusées en votation dimanche à Genève. Selon les premiers résultats, le 'non' l'emporte avec plus de 53% des voix.

Adoptées par la majorité de droite au Grand Conseil, contre l'avis du Conseil d'Etat, ces deux modifications de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF) ont fait l'objet de référendums. La gauche et les syndicats se sont mobilisés contre ces lois 'corsets' qui limitent les charges à la hausse démographique et interdisent de créer des nouveaux postes, sauf d'enseignants.

Pour la droite, le canton doit mettre un cadre légal à ses dépenses afin de préserver les prestations publiques à long terme. Un argument qui n'a pas convaincu la population, selon les résultats basés sur près de 95% des votants. Ce référendum de la gauche est le septième depuis le début de la législature, au printemps 2023, à l'emporter dans les urnes.

/ATS
 

