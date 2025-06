Genève et Vaud ainsi que le Tessin déclenchent l'alerte canicule

Les autorités cantonales prennent des mesures face à la vague de chaleur de ces prochains jours. Le Tessin déclenche son alerte canicule dès vendredi midi et jusqu'à mercredi soir. A Genève et dans le canton de Vaud, l'alerte est lancée dès samedi.

Des lieux frais seront mis à disposition à Genève et les retraités pourront accéder gratuitement aux piscines municipales et aux cinémas. Dans le canton de Vaud, un suivi régulier des personnes vulnérables, avec des visites à domicile et des appels, sera mis en place.

MétéoSuisse prévoit une vague de chaleur de niveau 3, soit des températures moyennes supérieures à 25 degrés pendant au moins trois jours d'affilée, indiquent les autorités tessinoises dans un communiqué. Elles invitent la population à adapter son comportement en conséquence.

Il est 'fortement recommandé' de réduire les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes, de modérer l'exposition au soleil et de boire beaucoup d'eau. Les boissons alcoolisées doivent être évitées.

