G7: Kast dit que Berne aurait pu être plus « pugnace » avec la France

La conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast estime que la Suisse aurait pu être plus 'pugnace' avec la France dans le dialogue pour la prise en charge des coûts du sommet du G7 d'Evian (F). Ceux-ci atteignent 31,6 millions de francs à Genève.

Sur ce montant, 12,5 millions seront assumés par la Confédération, affirme Mme Kast dans un entretien publié mercredi par le quotidien L'Agefi. Berne s'était engagé à payer 80% des frais sécuritaires des cantons affectés, mais l'enveloppe dépasse ce cadre.

Pour les quelque 20 millions restants, Genève souhaite toujours que la France les acquitte, mais les autorités du pays voisin ont pour le moment botté en touche. 'A terme, cela pourrait peser sur nos relations régionales', met en garde la conseillère d'Etat.

Et Mme Kast de lancer une pique aux autorités fédérales. 'Certainement que la délégation aurait pu être plus ferme lors des négociations initiales', insiste-t-elle. 'On a peut-être été trop confiant dans la diplomatie et pas assez pugnace', ajoute-t-elle également.

/ATS