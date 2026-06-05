Frontière Suisse-Italie: montres, cash et drogue dans les filets

Montres de luxe, liasses de billets, vêtements de marque contrefaits et même quelques grammes de drogue: les douaniers italiens ne chôment pas à la frontière suisse. Une vaste opération a permis de saisir un inventaire à la Prévert de la contrebande.

Une vaste opération a été menée par la Garde des finances italienne (Guardia di Finanza) et les agents de l'Agence des douanes et des monopoles (ADM) aux principaux postes-frontières routiers et ferroviaires entre l'Italie et la Suisse. Des biens de luxe, d'importantes sommes d'argent liquide, des marchandises de contrebande, des produits contrefaits et des stupéfiants ont été saisis ces derniers mois.

Les montres ont la cote

Dans la région de la Vallée d'Aoste, plus de 26'000 euros (23'740 francs) non déclarés ont été interceptés et des biens de luxe ont été saisis, notamment quatre montres d'une valeur totale supérieure à 11'500 euros (10'500 francs).

Dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, les contrôles effectués sur le territoire ont permis de découvrir environ 150 grammes de stupéfiants et de constater des infractions à la réglementation sur les mouvements de capitaux portant sur plus de 55'000 euros (50'220 francs) non déclarés.

Les autorités ont également saisi, pour contrebande, une montre d'une valeur de 16'500 francs suisses ainsi qu'un véhicule d'une valeur supérieure à 75'000 euros (68'482 francs). Des articles de maroquinerie et des vêtements contrefaits imitant des marques de prestige ont également été confisqués.

/ATS