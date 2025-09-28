Fribourg: un non pour le lac de la Gruyère et un oui pour la prison

Les Fribourgeois devraient donner un non et un oui lors des votations cantonales dimanche. ...
Fribourg: un non pour le lac de la Gruyère et un oui pour la prison

Fribourg: un non pour le lac de la Gruyère et un oui pour la prison

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les Fribourgeois devraient donner un non et un oui lors des votations cantonales dimanche. Ils sont en passe de rejeter l'initiative 'Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives' et d'accepter le crédit en faveur de l'extension de la prison de Bellechasse.

Après dépouillement des résultats dans 104 des 121 communes, le premier objet, dit initiative 'Sauvez les Laviaux', réunit contre lui 59,35% de refus. Le peuple semble suivre le rejet prôné tant par le Conseil d'Etat que par le Grand Conseil, ainsi que les communes riveraines comprises, tous jugeant le texte 'trop restrictif'.

Le second objet pour l'octroi d'un crédit de 53,1 millions en faveur de la construction d'une nouvelle prison centrale à Bellechasse recueille pour sa part 66,91% de oui. Soumis au référendum financier obligatoire, il n'a suscité aucune opposition, les autorités qualifiant le projet de 'solution sûre, facile et économique'.

Le taux de participation atteint pour l'heure près de 45% du corps électoral.

/ATS
 

