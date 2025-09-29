Fribourg: service minimum assuré à l'HFR pour la grève de mercredi

L'Hôpital fribourgeois (HFR) garantira un 'service minimum en période d’intense activité' mercredi lors de la journée de grève et d'action dans la fonction publique et parapublique à Fribourg. Le mouvement proteste contre l'assainissement des finances de l'Etat.

La direction générale de l'HFR a défini le service minimum qui sera assuré, a indiqué mardi l'établissement hospitalier. Les urgences adultes et pédiatriques ainsi que les permanences fonctionneront normalement. Toutes les interventions chirurgicales et consultations ambulatoires fixées mercredi auront également lieu.

Les patientes et patients ayant un rendez-vous mercredi peuvent donc se rendre à l’HFR comme d’habitude. La grève, déclarée licite par le Conseil d'Etat, intervient 'dans une période d’intense activité clinique qui met le dispositif stationnaire de l’HFR sous forte pression', précise le communiqué.

Capacité entière

Le mouvement se déroule juste avant l’ouverture des lits supplémentaires pour la période hivernale. Grâce à la bonne collaboration avec les partenaires externes, notamment les hôpitaux et réseaux de santé fribourgeois et l’engagement de son personnel, la capacité d’accueil de l’HFR reste 'entière', détaille ce dernier.

Pour rappel, les syndicats ou organisations de personnel SSP, Syna, FEDE, ASI, Asmaf (médecins-assistants notamment) et la Commission du personnel HFR ont lancé conjointement un appel à la grève pour mercredi. L'action s’inscrit dans le contexte de la concrétisation en cours du plan d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE).

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes, le personnel étant touché en particulier au chapitre des premières. Au regard du projet initial, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

