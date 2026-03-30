Fribourg: le Conseil d'Etat lance sa campagne en faveur de la LAFE

Le Conseil d'Etat fribourgeois se lance à son tour dans la campagne de la votation cantonale du 26 avril concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). Il recommande de voter oui pour 'garder la maîtrise des finances sans augmenter les impôts'.

Le collège gouvernemental a présenté ses arguments lundi à Fribourg in corpore. Il appelle les citoyens à accepter la LAFE également pour 'maintenir la qualité des prestations et le volume des investissements'. La loi, votée par le Grand Conseil en octobre, est soumise à un référendum demandé par la gauche et les syndicats.

'Les projections montrent une détérioration préoccupante de la situation financière du canton', a indiqué le Conseil d'Etat présidé par Philippe Demierre. Or la Constitution fribourgeoise exige un budget équilibré. C'est pourquoi l'exécutif a dû élaborer un programme d'assainissement pour freiner la croissance des dépenses.

L'objectif consiste à 'contenir la hausse des charges, tout en préservant des prestations de qualité pour la population, sans augmenter les impôts'.

/ATS