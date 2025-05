Fribourg: le Centre suisse islam et société (CSIS) fête ses 10 ans

Le Centre suisse islam et société (CSIS) a fêté mardi soir ses 10 ans d’existence lors d’un événement public organisé à l’Université de Fribourg. L'événement visait à mettre en lumière le rôle que joue l'institution dans le paysage académique et institutionnel suisse.

La conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée de la formation et des affaires culturelles, et Regula Mader, vice-directrice du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), ont pris la parole. L'objectif de la soirée, tenue sur le site de Pérolles de l'Unifr, consistait à 'penser l'islam dans la société suisse'.

Depuis sa création en 2015, le CSIS s’est affirmé 'comme un acteur de référence dans les domaines de la recherche, de la formation et du dialogue autour de l’islam en contexte suisse'. Le constat a été posé par ses deux codirecteurs Amir Dziri et Hansjörg Schmid, pour qui l'existence du centre n'est plus combattue aujourd'hui.

Nourrir le débat

Les travaux du centre ont 'nourri le débat public, contribué à professionnaliser l’aumônerie musulmane et permis l’ancrage des études islamo-théologiques dans une université suisse'. Le CSIS a également permis de renforcer les compétences des actrices et acteurs sociaux confrontés aux questions de pluralisme religieux.

Pour rappel, le CSIS est un institut interfacultaire rattaché aux Facultés de théologie, de droit ainsi que de lettres et sciences humaines. Il a été créé à la suite d’un programme national de recherche et d’un processus de dialogue engagé par la Confédération avec des représentants des communautés musulmanes.

Ateliers interactifs

Les allocutions officielles ont été suivies d’une table ronde intitulée 'Les discours sur l’islam en Suisse: débats d’hier et d’aujourd’hui'. Les intervenants, trois personnalités du domaine, ont abordé, par le questionnement, les dynamiques et les tensions autour de l’islam dans l’espace public helvétique.

Le public a été ensuite convié à participer à des ateliers interactifs offrant un aperçu 'vivant, participatif et concret des recherches' menées au sein du CSIS. Ceux-ci ont permis d'explorer des thématiques d’actualité, de dialoguer directement avec les chercheurs et d'alimenter une réflexion collective sur les enjeux.

Société plurielle

Le jubilé du 'pôle de compétences sur l’islam et la société en Suisse' se voulait davantage qu'un anniversaire, ont relevé les organisateurs. Ces derniers ont voulu proposer une invitation à la rencontre, au dialogue et à la réflexion partagée sur les défis constitués par le 'vivre-ensemble dans une société plurielle'.

A sa création, le CSIS était une toute petite structure. Il offre aujourd’hui 13 postes en équivalent plein temps (EPT), soit 4,5 inscrits au budget de l'université et 8,5 provenant de fonds tiers, comme le Fonds national suisse ou la Fondation Mercator, et mène une activité variée entre recherche, enseignement et formation continue.

/ATS