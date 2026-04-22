Fribourg: étape pour le nouveau centre de soins aigus de l’HFR

Le concours d’architecture de Zenith, le projet de construction du nouveau centre hospitalier ...
Fribourg: étape pour le nouveau centre de soins aigus de l’HFR

Fribourg: étape pour le nouveau centre de soins aigus de l’HFR

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le concours d’architecture de Zenith, le projet de construction du nouveau centre hospitalier de soins aigus de l’Hôpital fribourgeois (HFR), franchit une étape majeure. Quinze équipes pluridisciplinaires ont été retenues pour intégrer le premier degré de la sélection.

L’appel d’offres avait été lancé en décembre. Les bureaux choisis vont désormais développer des projets architecturaux initiaux qu’ils devront déposer jusqu’au début septembre, a indiqué mercredi l'HFR. Parmi ces propositions, quatre à six équipes seront sélectionnées pour affiner leur projet dans le cadre du deuxième tour.

Le projet Zenith fait partie des axes prioritaires de la Stratégie 2030 de l’HFR. La procédure comporte trois étapes, dont une phase de sélection, puis le concours en deux degrés. Trente-cinq équipes pluridisciplinaires ont manifesté leur intérêt à la suite de l’appel d’offre et ont déposé leur dossier.

Devisé à un demi-milliard de francs, le nouveau centre hospitalier doit répondre aux nombreux enjeux actuels et futurs de la prise en charge médicale des Fribourgeois.

/ATS
 

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