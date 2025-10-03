Fribourg: comité d'initiative pour un salaire minimum en campagne

Le comité d’initiative pour un salaire minimum dans le canton de Fribourg lance sa campagne ...
Photo: Comité d'initiative pour un salaire minimum

Le comité d’initiative pour un salaire minimum dans le canton de Fribourg lance sa campagne en vue de la votation du 30 novembre. Le texte vise à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure.

L'objectif est clair, a indiqué vendredi le comité d'initiative. Il s'agit de 'permettre à tous les salariés de vivre de leur travail. Il est inacceptable que des Fribourgeois se lèvent tôt, travaillent toute la journée, rentrent tard, mais n’arrivent pas à payer leurs factures, faire leurs courses ou offrir des loisirs à leurs enfants'.

L'initiative législative entend 'motiver des jeunes à travailler dans la vente, la petite enfance ou la restauration', sans avoir comme 'seule perspective la précarité'. L’introduction d’un salaire minimum apparaît comme une mesure 'pragmatique et efficace', a précisé le comité issu des rangs de la gauche et des syndicats.

