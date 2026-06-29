Fribourg: Pascal Jaussi condamné à 5 ans et demi de prison

Le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg a condamné lundi Pascal Jaussi à 5 ...
Fribourg: Pascal Jaussi condamné à 5 ans et demi de prison

Fribourg: Pascal Jaussi condamné à 5 ans et demi de prison

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg condamne Pascal Jaussi à 5 ans et demi de prison. Le fondateur de Swiss Space Systems (S3) a été reconnu coupable notamment d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et d'incendie intentionnel.

Le jugement a été prononcé lundi à Granges-Paccot par le président du TPE Alain Gautschi. Pascal Jaussi a été blanchi en revanche de certains chefs d'accusation, comme la violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Le Ministère public avait requis une peine de huit ans, alors que la défense avait plaidé l'acquittement.

Le tribunal n'a en outre aucun doute pour valider la thèse de la mise en scène ayant mal tourné en ce qui concerne l'agression de Pascal Jaussi. Ce dernier était jugé pour la faillite de sa société, qui a laissé un découvert de 31,6 millions, un montant contesté par son avocate.

Au début de son aventure, l'entrepreneur était volontiers qualifié d''Elon Musk Suisse', avec son ambition de démocratiser l'accès à l'espace, notamment en y envoyant de mini-satellites.

/ATS
 

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