Fribourg: Olivier Curty réjoui de son année présidentielle

Le conseiller d'Etat fribourgeois Olivier Curty tire un bilan positif de son année présidentielle. Les situations de crise n'ont pas manqué et elles continueront à occuper un exécutif cantonal dont Didier Castella prendra la tête en 2023.

'J'ai eu l'honneur de présider un gouvernement rassembleur', a indiqué mercredi à Fribourg Olivier Curty en évoquant la photographie du Conseil d'Etat prise en décembre 2021, où l'on voit l'exécutif assis sur une poutre de chantier suspendue dans le vide. L'année 2022 fut celle de la première de la nouvelle législature.

Après la crise du Covid-19, qui a marqué encore les premières semaines, celles touchant à la guerre en Ukraine et à l'énergie ont fait irruption dans le quotidien du Conseil d'Etat, a relevé le Moratois. Ce dernier a insisté sur le fait que le gouvernement travaillait comme une équipe avec de l'ambition pour le canton.

Implantation Rolex

Le programme de législature a été présenté avant l'été, puis le plan financier jusqu'en 2026 à l'automne, a rappelé Olivier Curty. 'Nous voulons donner une image de renouveau, avec une nouvelle approche', a-t-il insisté en répétant encore les mots de confiance et d'ambition, comme en témoigne l'ampleur des investissements.

Le Conseil d'Etat n'a donc pas chômé. Toutes les directions ont eu leur dossier à porter. Concernant son activité à la tête de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle, le magistrat centriste a mis notamment en exergue, sous forme de 'cocorico', l'arrivée de l'horloger de luxe genevois Rolex à Bulle.

L'investissement porte sur plus d'un milliard de francs pour un site de production devant générer plus de 2000 emplois dès 2029, sur un terrain de plus de 100'000 mètres carrés. Au-delà, le président sortant du Conseil d'Etat, à qui son collègue Didier Castella succédera en 2023, a dit avoir apprécié les rencontres avec les gens.

Des défis en 2023

L'énergie et le problème des migrations resteront l'an prochain des priorités, a décrit encore Olivier Curty. Pour sa direction, il a ajouté le développement économique du canton, mentionnant outre Rolex l'essor du site de St-Aubin, dans la Broye fribourgeoise. Un autre défi sera constitué par la quête de personnel qualifié.

Dans le détail, le gouvernement a tenu 48 séances en présentiel ou par visioconférence. La situation pandémique a continué à occuper chacune des réunions. Le budget 2023 a, à lui seul, nécessité cinq séances. Au final, l'exécutif a adopté 1265 arrêtés et répondu à plus de 100 consultations de la Confédération.

Au-delà, la Chancellerie d'Etat a diffusé pas moins de 330 communiqués et organisé 57 conférences de presse impliquant au moins un des sept ministres que compte le canton de Fribourg.

/ATS