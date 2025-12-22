Fribourg: Jean-François Steiert satisfait de sa présidence

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert s'est dit satisfait au terme de son année présidentielle en 2025. Le ministre des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement a décrit un exercice chargé, avec notamment le feuilleton du budget 2026.

'Agissons aujourd'hui, en pensant à demain'. C'est ainsi que le président sortant du Conseil d'Etat a résumé lundi sa philosophie. C'était sa deuxième présidence après 2021, exercice post-Covid. 'L'année 2025 n'a pas été plus tranquille pour autant', a résumé le magistrat socialiste, qui fêtera ses 65 ans en février.

Le fil rouge de l'exercice a été la 'situation financière difficile' de l'Etat, a noté Jean-François Steiert, avec une année 2026 qui démarrera sans budget. Au-delà, Fribourg conserve un solide bilan, avec une fortune, ce dont ne peuvent pas se targuer tous les cantons, a-t-il dit. 'Et les investissements ne seront pas freinés'.

Le Conseil d'Etat a 'gagné' par ailleurs les quatre votations au menu du peuple fribourgeois, dont le rejet d'un salaire minimum le 30 novembre.

/ATS