Forte hausse des coûts des EMS et des soins à domicile en 2023

Les coûts des EMS et ceux des services et soins à domicile ont connu leur plus forte haute en une décennie en 2023. Ils ont crû respectivement de 5% et 7% pour s'établir à 15 milliards de francs, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les résidentes et résidents d'EMS ont nécessité en moyenne 110 minutes de soins par jour, un record et une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente.

Selon l'OFS, la même tendance s'observe dans les services d'aide et de soins à domicile: chaque client a bénéficié en moyenne de 56 heures de soins, soit une augmentation de 6,3% par rapport à l'année précédente.

/ATS