Forte hausse des actes antisémites dans toute la Suisse

Le nombre d'incidents antisémites a explosé en 2023 en Suisse. Les incidents se sont particulièrement multipliés à travers le pays après le début de la guerre dans la bande de Gaza suite à l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

Au total, 1130 incidents antisémites ont été annoncés ou observés en Suisse alémanique et italienne ont indiqué mardi la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA). En 2022, ces organisations en avaient recensé 910.

Ce nombre vient s'ajouter à celui de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD), qui a enregistré 944 signalements en Suisse romande l'année dernière, une hausse de 68% par rapport à 2022.

Selon la FSCI, les attaques du Hamas ont constitué un 'déclencheur' pour l'augmentation de tels incidents. Plus de la moitié de ces actes, dont la majorité sont survenus sur internet, ont été enregistrés après le 7 octobre.

/ATS