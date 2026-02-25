Forte explosion à Ilnau-Effretikon (ZH), entendue loin à la ronde

Une explosion est survenue mercredi en début d'après-midi à Illnau-Effretikon (ZH). Elle a ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Une explosion est survenue mercredi en début d'après-midi à Illnau-Effretikon (ZH). Elle a été entendue jusqu'au nord de Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres. La police cantonale est sur place. La population n'est pas en danger, selon elle.

L'incident s'est produit dans le lieu-dit Luckhausen, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise. Les forces dépêchées sur place évaluent la situation.

Des dégâts ont été signalés dans la région, tels que des vitres brisées, selon les sites en ligne du Blick et de 20 Minuten. Un important dégagement de fumée a aussi été vu.

/ATS
 

