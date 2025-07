Fondation humanitaire de Gaza: fin de l'antenne genevoise

La filiale de la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF) enregistrée à Genève, non opérationnelle, va être dissoute. L'Autorité fédérale de surveillance des fondations l'a annoncé aujourd'hui dans la Feuille officielle suisse du commerce.

'L'Autorité fédérale de surveillance des fondations a publié aujourd'hui l'appel aux créanciers de GHF dans la Feuille officielle suisse du commerce. Cette décision a été prise par l'Autorité parce que la fondation GHF n'a pas respecté diverses obligations légales', a indiqué mercredi le Département fédéral de l'intérieur (DFI) à Keystone-ATS.

Cela correspond à la procédure habituelle pour les fondations qui ne respectent pas leurs obligations légales, a précisé le DFI. 'La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider n'a exercé aucune influence sur ce processus ou cette décision'.

Cette filiale genevoise de GHF, organisation créée et soutenue par les Etats-Unis et Israël, était non opérationnelle. Elle a été enregistrée en Suisse pour des raisons financières au début de l'année.

L'ONU et des ONG humanitaires ont sévèrement critiqué la GHF et refusent de travailler avec elle, en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité. La fondation nie tout incident à l'intérieur de ses centres. Le ministère de la santé de Gaza affirme que depuis la fin du mois de mai, près de 550 personnes ont été tuées à proximité des sites de distribution, alors qu'elles cherchaient à obtenir de la nourriture.

/ATS