Fonction publique vaudoise: nouvelles actions et mobilisations

Une nouvelle journée de grève et mobilisation des employés de la fonction publique vaudoise est en cours mercredi pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. Une manifestation est prévue à 17h30 dans les rues de Lausanne.

C'est la quatrième journée de colère des employés des services publics et parapublics depuis octobre, la deuxième cette semaine après celle de mardi. De nombreux lieux de travail ont voté des résolutions de grève, notamment dans de nombreux établissements scolaires ainsi que dans le domaine de la santé et du social.

Le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) estime qu''environ deux tiers des établissements de l'enseignement obligatoire seront touchés'. Les services du ministre de l'éducation Frédéric Borloz précisent toutefois que les situations 'variaient fortement' d'un établissement à l'autre et qu'un accueil à l'école était prévu dans tous les cas.

Cette nouvelle journée a démarré dès 08h00 sur la place du Château à Lausanne, siège du gouvernement, avec quelque 400 manifestants sur les escaliers de l'esplanade. Sur une large banderole à l'avant: 'Les enseignants ne sont pas une promo Black Friday'. Plusieurs rassemblements étaient prévus tout au long de la journée, notamment devant les bureaux des différents conseillers d'Etat.

Alors que les syndicats espèrent toujours obtenir l'ouverture de négociations avec le gouvernement, ils ont prévu dès 17h30 une manifestation. Le cortège partira à nouveau depuis l'esplanade de Montbenon pour se diriger à travers les rues de la capitale vaudoise en direction de la place du Château.

Poursuite du mouvement

Une première manifestation contre les coupes budgétaires avait réuni quelque 10'000 personnes au début octobre. Mardi il y a une semaine, une partie du secteur public s'était déjà mis en grève et la manifestation en soirée avait réuni plusieurs milliers de personnes. Les syndicats estimaient le nombre de manifestants à 25'000 et la police à 16'000.

Mardi soir, lors d'une assemblée générale unitaire, le personnel des services publics et parapublics a appelé à la poursuite de la mobilisation et de la grève la semaine du 1er décembre.

'A ce jour le Conseil d'Etat reste sourd à la demande des employés et employées des services publics et parapublics - pourtant clairement exprimée par l'ampleur de la mobilisation en cours - d'ouverture de négociations', ont écrit les syndicats Sud, SSP-Vaud et FSF dans une résolution. Une nouvelle journée de grève et d'action est annoncée le jeudi 4 décembre ainsi que des actions les mardi 2 et mercredi 3 décembre devant le Grand Conseil.

Le gouvernement vaudois a présenté le 24 septembre son projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs et 305 millions de mesures d'économies. Ces dernières comprennent notamment 165 millions de coupes dans les subventions. Le personnel de l'Etat est, lui aussi, directement concerné avec notamment une 'contribution de crise' de 0,7% du salaire brut en 2026 sur les classes salariales de 6 à 18.

/ATS