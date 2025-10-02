Flottille pour Gaza: manifestation spontanée à Genève

A Genève, plus de 3000 personnes se sont rassemblées jeudi pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza interceptée par Israël. Cette manifestation spontanée et non autorisée bloquait le carrefour principal près de la gare.

'Free free Palestine', scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin en fin d'après-midi. Ils ont aussi fustigé la 'complicité de la Suisse'. En début de soirée, certaines personnes ont mis le feu à des pneus au milieu de la place, dégageant une importante fumée noire.

Encadré par les forces de l'ordre, le rassemblement bloquait la circulation très dense à ces heures. Quelques motocyclistes agacés ont utilisé les trottoirs pour poursuivre leur route.

A Berne, quelques centaines de personnes ont également manifesté jeudi soir en solidarité avec la flottille, en exigeant notamment qu'Israël libère les membres d'équipage arrêtés. D'autres rassemblements spontanés sont prévus ailleurs en Suisse, notamment à Bâle, Lucerne, Sion, Zurich et Lugano.

/ATS
 

