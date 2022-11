Flavia Wasserfallen réfléchit à une candidature

La conseillère nationale Flavia Wasserfallen (PS/BE) réfléchit à une candidature au Conseil fédéral. Elle entend toutefois en discuter d'abord avec sa famille et son parti.

L'annonce de la démission de Simonetta Sommaruga a été abrupte et inattendue, a expliqué Mme Wasserfallen jeudi à Keystone-ATS. Elle souhaite prendre le temps nécessaire avant de se décider.

Mme Wasserfallen est en outre candidate au Conseil des Etats. Le PS bernois l'a désignée à la fin août pour tenter de conserver le siège laissé vacant par Hans Stöckli qui ne se représente pas.

'Je regrette beaucoup que Simonetta Sommaruga quitte son poste. Elle est une conseillère fédérale formidable', a ajouté cette politologue et membre de conseils d'administration âgée de 43 ans.

Mère de trois enfants, Flavia Wasserfallen vit en ville de Berne. Elle a été députée au parlement cantonal de 2002 à 2012. Elle est ensuite devenue co-secrétaire générale du Parti socialiste suisse de 2012 à 2018. Elle siège au Conseil national depuis 2018.

Nadine Masshardt pas sur les rangs

Interrogée mercredi par Keystone-ATS, la conseillère aux Etats bâloise Eva Herzog n'avait 'pas exclu' une candidature au Conseil fédéral. Elle ne pouvait toutefois en dire plus, le retrait de Mme Sommaruga et ses raisons l'ayant fortement touchée. Pour le politologue Michael Hermann, Mme Herzog fait figure de favorite dans la course à la succession de Simonetta Sommaruga.

Autre nom évoqué, la conseillère nationale bernoise Nadine Masshardt n'entend elle pas se lancer. Elle serait certes tentée un jour par un poste dans un exécutif. 'Mais avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas m'imaginer devenir conseillère fédérale et être disponible 24 heures sur 24', a-t-elle expliqué.

