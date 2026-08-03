Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Vingt-six personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée ...
Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Vingt-six personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée de légionellose. Une personne est décédée et sept autres ont dû être conduites aux soins intensifs, a indiqué lundi le département bâlois de la santé.

/ATS
 

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