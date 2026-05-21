Financement de la vie politique: une tâche qui fragilise le CDF

Le contrôle de la transparence du financement de la politique est une tâche qui fragilise le ...
Financement de la vie politique: une tâche qui fragilise le CDF

Financement de la vie politique: une tâche qui fragilise le CDF

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le contrôle de la transparence du financement de la politique est une tâche qui fragilise le Contrôle fédéral des finances (CDF). Cette mission ne devrait pas lui revenir.

Le contrôle du financement de la vie politique porte sur l'exécution de dispositions qui s'adressent à des organisations privées. Cette tâche est donc contraire à la mission première du CDF, qui est la surveillance financière des ressources de l'Etat, indique-t-il dans son rapport annuel publié jeudi.

Le CDF doit publier des indications, même si elles sont erronées, en raison même de la législation. Il n'a pas le droit d'apporter des corrections ou de signaler des inexactitudes. Cela porte atteinte à sa crédibilité auprès du public. Le CDF pourrait aussi subir des pressions politiques et ainsi perdre son autonomie.

Par ailleurs, cette tâche est également contraire aux normes internationales. Ce qui pourrait affaiblir la réputation du CDF et compromettre la collaboration avec des organes d'autres pays.

/ATS
 

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