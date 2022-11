Fin du litige entre la Municipalité et Elise Buckle

La Municipalité de Nyon (VD) et Elise Buckle annoncent lundi soir qu'elles ont trouvé un accord. L'écologiste se retirera officiellement en fin d'année et ne siégera plus d'ici là avec ses anciens collègues.

Cet accord a été trouvé 'à leur satisfaction mutuelle dans un esprit de conciliation pour mettre un terme à leur litige et permettre à chacun de retrouver la paix et la sérénité', indique la commune sur son site internet.

Les parties retirent leurs recours respectifs. La Municipalité a également accepté 'par gain de paix' de retirer du site internet les différents communiqués de presse relatifs aux événements survenus depuis le 17 décembre 2021, date à laquelle elle avait déposé une plainte pénale contre Mme Buckle pour violation du secret de fonction.

/ATS