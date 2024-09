Fin de la saison des SlowUp: 400'000 participants sur 18 parcours

La saison des SlowUp en Suisse a pris fin ce dimanche, à l'occasion des championnats du monde cyclistes à Zurich. Les 18 parcours ont attiré 402'000 personnes, selon la faîtière, en baisse depuis la reprise des manifestations après l'interruption due au Covid.

L'affluence était encore de 412'000 l'année dernière et 432'000 en 2022. Mais ce genre d'événement est fortement tributaire de la météo, qui 'est et restera le plus grand facteur d’influence sur le nombre de personnes participantes', confirme Christian Friker, directeur de slowUp Suisse cité dans le communiqué de l'association.

En début de saison, le temps était majoritairement humide et il faisait assez froid. Plusieurs semaines chaudes ont suivi en été, mais elles se sont souvent terminées par un dimanche pluvieux. A la fin de l’été, quelques belles journées ont néanmoins permis de terminer sur une note positive, rappelle le directeur.

Et ce dernier d'ajouter que 'les organisateurs régionaux sont désormais très expérimentés, et peuvent prendre des dispositions à court terme, c’est-à-dire prévoir des douches en cas de canicule ou des tentes de protection en cas de pluie. Comme toujours, tout s’est bien déroulé'.

La 24e saison des slowUp s’est donc achevée dimanche à Zurich avec la participation de 27'000 petits et grands passionnés de vélo. Depuis avril, à vélo, en rollers, à trottinette, en véhicule de fantaisie et à pied sur un total, les sportives et sportifs amateurs se sont vu offrir 672 km de routes sans véhicules à moteur et bien sécurisées, écrit l'association SlowUp Suisse dans un communiqué.

1000 réparations

Et de citer le moment fort du 30 juin, à l'occasion du slowUp Jura qui organisait la 300e journée découverte gratuite. Découvrir une région pendant toute une journée dans une ambiance festive et à la seule force du muscle: ce concept fonctionne depuis 24 ans en Suisse et s’est également bien implanté en France voisine.

L'association met encore en évidence la participation des nombreux partenaires qui ont organisé toutes sortes d'animations en marge des slowUp. Ainsi que celle des services indispensables proposés par les trois partenaires nationaux. Tout au long de la saison, Rent a Bike a mis à disposition sa flotte variée de vélos de location, qui a été très utilisée.

En collaboration avec la fondation Cerebral, des véhicules spéciaux pour les personnes en situation de handicap ont également été loués à la plupart des slowUp, et des toilettes accessibles en fauteuil roulant cofinancées. Et aux Help Points de Bike World situés le long des parcours, 9000 pneus ont été gonflés et environ 1000 réparations ont été effectuées sur des vélos et des rollers.

