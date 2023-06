Fin de course d'un car postal contre une façade à St-Gall

Un car postal a terminé sa course contre la façade d'un bâtiment, jeudi matin à St-Gall. L'accident est dû à un problème médical du chauffeur. Un passager du bus a été légèrement blessé.

La sortie de route du car postal est survenue peu après 05h00 près d'un quartier d'habitations, à l'ouest de la ville. Le chauffeur a perdu le contrôle du bus qui est allé percuter latéralement un grand bâtiment comprenant des ateliers.

La façade et le car postal ont subi d'importants dommages. Le bâtiment a été endommagé sur une vingtaine de mètres de longueur. Le chauffeur âgé de 58 ans a été hospitalisé et a dû se soumettre à un contrôle sanguin et urinaire, indique vendredi la police municipale de St-Gall.

/ATS