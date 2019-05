Filippo Lombardi partant pour une nouvelle législature aux Etats

Filippo Lombardi se présente pour un sixième mandat au Conseil des Etats. Le démocrate-chrétien tessinois a obtenu mardi soir une dérogation du comité cantonal de son parti approuvée à la quasi-unanimité lors d'une réunion à Sant’Antonino.

Filippo Lombardi, qui fêtait ses 63 ans ce mercredi, avait déclaré vouloir attendre les élections cantonales tessinoises, le 7 avril dernier, avant de prendre une décision en vue des élections fédérales. Filippo Lombardi a été élu au Conseil des Etats en 1999. En 2013, il a présidé la Chambre des cantons avant de devenir, dès l'année suivante le chef de groupe du PDC à l’Assemblée fédérale.

Journaliste de profession, directeur général de la télévision privée Teleticino, le Tessinois avait été controversé en 2001 et en 2008 pour des ennuis judiciaires: dans le premier cas pour une condamnation pour ivresse au volant, dans le second pour avoir falsifié les tirages du quotidien Giornale del Popolo, qu’il dirigeait à l’époque et pour alcool au volant également. Des casseroles qui ne l’avaient pas empêché d’être réélu.

/ATS