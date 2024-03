Feu vert du Parlement bernois au transfert de Moutier dans le Jura

Le Parlement bernois a donné son feu vert, par 112 voix contre 19 et 26 abstentions, au Concordat sur le transfert de Moutier (7200 habitants) du canton de Berne au canton du Jura. La voie est libre pour ce changement, déjà approuvé en votation par les Prévôtois.

Les députés francophones de droite ont été les seuls à monter au créneau pour s'opposer au concordat, à l'image de Virginie Heyer (PLR), d'Etienne Klopfenstein ou Marc Tobler (UDC). Ces députés ont estimé que le canton de Berne 'bradait ses frontières (Heyer) et que la 'question jurassienne n'était pas réglée pour autant par ce transfert' (Klopfenstein), tandis que M. Tobler a fondu en larmes à la perspective de voir sa commune quitter le giron bernois.

'On nous dit que la question jurassienne est réglée sur le plan institutionnel. Mais certainement pas sur le terrain et dans les campagnes', a dit Etienne Klopfenstein.

Au-delà du cas d'une partie de la députation francophone, le vote n'a pas fait un pli et était acquis, tant la grande majorité alémanique en particulier était désireuse de mettre un point qu'elle espère final à cette 'question jurassienne' qui embarrasse les autorités depuis des décennies.

Les députés alémaniques, du PS, du Centre et du PLR notamment, n'ont pas manqué de rappeler que ce concordat qui règle les modalités du transfert de Moutier était le produit de plus de dix ans de négociations. Et que les citoyens de la ville de Moutier ont accepté le rattachement au Jura à une majorité de 54,9% en 2021.

'La population en a marre'

Juste avant le vote, au nom du gouvernement bernois, le ministre francophone Pierre Alain Schnegg en a appelé à approuver le Concordat. 'La population du Jura bernois veut vivre tranquillement et se concentrer sur d'autres questions que ce sujet qui a trop duré', a-t-il dit devant le Grand Conseil.

'Le vote du Partement cantonal 'met véritablement le point final à la Question jurassienne, pour autant, que nous continuions par la suite dans cette salle (du Grand Conseil') à prendre les bonnes décisions en restant vigilants', a dit M. Schnegg.

Et de poursuivre: 'La population du Jura bernois en a assez de cette question. Elle veut tourner la page et se diriger vers des sujets nettement plus porteurs. On veut soutenir la dynamique du grand Chasseral.'

Avec l'article 35 du concordat, les deux gouvernements reconnaissent la fin de tout différend territorial, dans le respect de la paix confédérale. 'C'est un article très fort, visant à mettre fin à toute tentative de rouvrir ce conflit. C'est un contrat supracantonal. Il n'y a plus de base pour un nouveau vote. C'est terminé. La solution trouvée est équilibrée, chaque partie a fait des concessions', a ajouté M. Schnegg.

A noter que le concordat devra encore être avalisé par les citoyens des deux cantons concernés, le 22 septembre prochain, puis entériné par les Chambres fédérales en 2025. Le transfert doit être effectif le 1er janvier 2026.

