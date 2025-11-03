Feu vert de l'Eglise réformée à une étude sur les abus sexuels

L'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) veut faire la lumière sur les abus sexuels en ...
Feu vert de l'Eglise réformée à une étude sur les abus sexuels

Feu vert de l'Eglise réformée à une étude sur les abus sexuels

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) veut faire la lumière sur les abus sexuels en son sein. Son parlement a chargé lundi le Conseil de l'EERS de faire réaliser une enquête scientifique sur cette question.

Le synode a également approuvé un plafond de dépenses de 250'000 francs pour ce projet, a indiqué le porte-parole de l'EERS, Stephan Jütte, à Keystone-ATS. L'étude devrait être présentée à la fin 2027.

En septembre 2023, une étude de l'Université de Zurich avait montré que des prêtres et des religieux catholiques avaient commis plus d'un millier d'abus sexuels en Suisse depuis le milieu du XXe siècle. Outre-Rhin, une étude avait révélé que des abus sexuels avaient également eu lieu dans l'Eglise réformée allemande.

La présidente de l'EERS Rita Famos avait alors affirmé avoir entendu parler de nombreux cas également au sein de l'Eglise réformée de Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le procès de deux islamistes d'origine balkanique débute

Le procès de deux islamistes d'origine balkanique débute

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 11:33

Grône: première rentrée de la nouvelle école de police valaisanne

Grône: première rentrée de la nouvelle école de police valaisanne

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 09:35

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 04:33

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.11.2025 - 14:35

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 18:41

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.11.2025 - 14:35

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 04:33

Grône: première rentrée de la nouvelle école de police valaisanne

Grône: première rentrée de la nouvelle école de police valaisanne

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 09:35

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 18:41

Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 20:03

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.11.2025 - 14:35

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 04:33

Rares incidents pour Halloween outre-Sarine

Rares incidents pour Halloween outre-Sarine

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 11:03

Rares incidents pour Halloween outre-Sarine

Rares incidents pour Halloween outre-Sarine

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 11:07

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 18:41

Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 20:03