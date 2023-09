Feu de cave à Oensingen: acte criminel pas exclu

Les habitants de plusieurs appartements d'un immeuble d'Oensingen (SO) ont dû être évacués vendredi soir à cause d'un feu de caves. Feu et fumée ont causé d'importants dégâts. La police n'exclut pas un geste criminel.

Une riveraine a remarqué l'incendie vers 17h20 et a alerté les secours, a indiqué samedi la police cantonale soleuroise. Les pompiers ont pu localiser le foyer et l'éteindre.

Une épaisse fumée s'était néanmoins déjà répandue dans la cage d'escalier. Les habitants ont été conduits à l'extérieur de l'immeuble. La commune leur a fourni des logements d'urgence.

Personne n'a été blessé. La police n'a pas pu chiffrer les dégâts matériels dans l'immédiat. La cause de l'incendie n'est pas claire. Une enquête a été ouverte par les autorités.

/ATS