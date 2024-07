Fête nationale: Viola Amherd propose de relever ensemble les défis

Les défis actuels ne peuvent être relevés qu'ensemble, a déclaré la présidente de la Confédération mercredi soir à l'occasion de la fête nationale à Möriken-Wildegg (AG). Pour Viola Amherd, la solution ne peut se trouver dans la polarisation.

'Nous parlons peut-être des langues différentes, mais nous ne nous ignorons pas', a déclaré la présidente de la Confédération, selon le texte de son discours. 'Nous pouvons avoir des débats intenses et difficiles, mais tout le monde est impliqué', a-t-elle ajouté.

Et Viola Amherd d'expliquer cette situation par la performance incroyable de la Suisse qui, il y a 150 ans, a introduit le référendum, et donc la démocratie directe, via une réforme constitutionnelle. L'idée était de donner le plus de poids possible à la voix de chacun.

La démocratie a besoin de citoyennes et de citoyens qui la cultivent et qui y participent, a déclaré la Valaisanne. La démocratie confère à chacune et à chacun la responsabilité d'utiliser sa voix.

Un pour tous, tous pour un

C'est ainsi que l'on parvient à se comprendre mutuellement et que l'on peut atteindre des objectifs ensemble. Dans son message du 1er Août, la présidente de la Confédération souhaite que le pays et ses habitants s'attellent aux tâches avec courage et confiance.

Par exemple lors des intempéries de ces dernières semaines, elle a été impressionnée par la manière dont les habitants et les bénévoles des régions touchées se sont serré les coudes et se sont aidés mutuellement, a constaté Mme Amherd.

A Möriken-Wildegg, la fête nationale s'est déroulée sur la place Yul Brynner. La place du village a été aménagée il y a dix ans en l'honneur de l'acteur hollywoodien (Les Sept Glorieuses), décédé en 1985. Cet acteur oscarisé dont une calvitie complète était la marque de fabrique était citoyen de cette commune argovienne. Il avait renoncé à la nationalité américaine.

/ATS