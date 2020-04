Femme poignardée mortellement à Emmenbrücke (LU)

Un homme âgé de 20 ans a poignardé mortellement une femme dans un appartement, jeudi après-midi, à Emmenbrücke (LU). Il s'est dénoncé lui-même à la police.

Le jeune homme de nationalité croate a alerté la police lucernoise peu après 13h00, indique celle-ci, affirmant qu'il venait de blesser mortellement une personne dans un appartement. Arrivés sur place, les policiers ont arrêté le suspect devant l'immeuble.

Dans l'appartement, ils ont trouvé une femme poignardée et tailladée. Les secours n'ont pu que constater son décès. L'identification de la victime est en cours. L'enquête devra établir les causes et les circonstances du meurtre.

/ATS