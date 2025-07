Féminicide de Givisiez: plusieurs centaines de personnes à Fribourg

Après le féminicide et l'infanticide de samedi à Givisiez (FR), où un homme a tué sa femme et leur bébé de six semaines, entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées mercredi vers 18h à Friboug. C'est le 2e féminicide dans le canton depuis le début de l'année.

Les participants ont déposé des gerbes de fleurs en hommage aux deux victimes. Des pancartes violettes déposées à même le sol portaient des messages de colère: 'Nous sommes le cri de celles qui n'en ont plus' ou 'Je suis brisée. Il est 'désolé''.

Le rassemblement était organisé à l'appel du collectif Grève féministe Fribourg qui demande de mettre en place des mesures systématiques de lutte à l’échelle nationale contre les violences sexistes et sexuelles. Au niveau cantonal, les députés ont voté fin juin une motion demandant de créer une loi sur les violences conjugales.

Le collectif estime que le canton est en retard. Il déplore notamment qu'il n'y ait pas d'unité de médecine des violences au HFR (Hôpital fribourgeois) et pas assez de moyens pour la protection de l'enfance.

Samedi, un homme a asséné à Givisiez plusieurs coups de couteau mortels à son épouse et à leur bébé de six semaines. Par la suite, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il souffre de légères blessures. L'auteur présumé, qui a été interpellé, a reconnu les faits.

'Il s’agit au moins du 19e féminicide de l’année en Suisse et du 2e dans le canton de Fribourg', a rappelé le collectif. Le 10 avril, un homme, armé d’un fusil de chasse à canon scié de calibre 12 millimètres, s’était présenté sur le lieu de travail de son épouse à Epagny pour l'abattre et retourner ensuite l'arme contre lui.

