Exposition sur l'expédition suisse au Groenland en 1912

Le Musée national à Zurich présente une exposition consacrée à l'expédition suisse de 1912 au Groenland. On peut y voir de nombreux objets d'époque et des photographies historiques.

L'expédition menée par Alfred de Quervain (1879-1927) a déclenché une véritable 'fièvre polaire' en Suisse, a indiqué mardi le Musée national suisse. Les mesures réalisées en 1912 par le géophysicien bernois influencent encore les recherches glaciologiques.

La science étudie aujourd'hui la fonte inexorable des glaciers en lien avec le réchauffement climatique. Il y a un siècle, les glaciers étaient déjà un sujet central en climatologie, mais on craignait à l'époque l'arrivée d'une nouvelle ère glaciaire.

650 km en six semaines

Alfred de Quervain s'est rendu une première fois au Groenland en 1909. Il y est retourné trois ans plus tard pour traverser l'île. Seul Fridtjof Nansen l'avait fait avant lui en 1888. Le Suisse et son équipe ont toutefois suivi un chemin plus long et plus difficile que le Norvégien et ils ont parcouru 650 km en six semaines à ski et avec des traîneaux à chiens.

L'Etat n'a pas voulu participer aux coûts de l'expédition. L'explorateur bernois a donc conclu un contrat avec la Neue Zürcher Zeitung qui a assumé un tiers de frais. Le quotidien zurichois a ainsi eu le droit de rendre compte de manière exclusive de cette aventure.

Les données météorologiques et glaciologiques relevées par Alfred de Quervain et son équipe ont été extrêmement précieuses pour la science, souligne le Musée national. Elles sont aujourd'hui encore utilisées pour la recherche, notamment dans le cadre de l'étude de la calotte glaciaire groenlandaise.

L'exposition 'Le Groenland 1912' est visible depuis jeudi jusqu'au 19 avril.

