Expérimentation animale: le Conseil fédéral rejette une nouvelle initiative abolitionniste

Les expériences sur des animaux ne doivent pas être interdites en Suisse. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement son message sur l'initiative 'Oui à un avenir sans expérimentation animale', trois ans après le large rejet par le peuple d'un autre texte.

L'initiative exige que les expériences sur les animaux, ainsi que l'élevage et le commerce d'animaux destinés à de telles expériences, soient totalement interdits. Elle prévoit que l'interdiction entre en vigueur de manière échelonnée.

Les expériences impliquant de sévères contraintes et celles réalisées dans les domaines de la recherche fondamentale, de l'enseignement et de la formation seraient interdites dès l'acceptation de l'initiative. Toutes les autres le seraient au plus tard après un délai de sept ans.

L'initiative a été déposée en novembre 2024 par une association alémanique munie de plus de 127'000 signatures. Selon le comité, les expériences faites sur les animaux sont inefficaces et pas défendables sur le plan éthique.

Graves conséquences

Le Conseil fédéral a confirmé sa position déjà défendue à maintes reprises ces dernières années: une interdiction aurait des répercussions négatives sur la recherche et la formation suisses ainsi que sur la santé animale et humaine, estime-t-il dans un communiqué, appelant à rejeter le texte sans contre-projet.

Les expériences sur les animaux demeurent indispensables pour le développement de médicaments et la recherche sur les maladies humaines, notamment celles qui n'ont pas encore été suffisamment étudiées ou pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement efficace, comme différents types de cancers, plaide le gouvernement.

Autre argument, l'initiative mettrait un terme à de nombreux projets de recherche, sans compter le risque que des emplois voire des domaines entiers de recherche soient délocalisés à l'étranger.

Réglementation stricte

Les expériences sur les animaux sont déjà soumises à des exigences légales strictes et ne peuvent être autorisées que faute d'alternative appropriée, selon le communiqué. Le Conseil fédéral préfère donc miser sur la recherche d'alternatives, notamment par le biais du Centre de compétence suisse 3R. Ce principe vise à remplacer (replace) l'expérimentation animale en vue de réduire la souffrance animale (refine) et le nombre d'animaux utilisés (reduce).

En 2024, 522'636 animaux, à 2/3 tiers des souris, ont été utilisés dans des expériences, soit 12% de moins qu'en 2023. Il s'agit du niveau le plus bas depuis le début des relevés en 1983. Environ 36% des animaux ont été utilisés dans le cadre d'expériences dénuées de contraintes, 30% dans le degré de gravité 1 (contrainte légère), 29% dans le niveau de gravité 2 (contraintes moyennes) et 5% au niveau de gravité 3 (contraintes sévères).

Depuis 1985, le peuple suisse a déjà rejeté quatre initiatives visant à interdire à divers degrés l'expérimentation animale, la dernière en 2022 à près de 80%.

Le Parlement pourra désormais en débattre.

/ATS