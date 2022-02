Exoplanète ultra-légère autour de Proxima du Centaure

Une équipe internationale avec participation suisse a détecté une troisième planète autour de notre plus proche voisine, l’étoile Proxima du Centaure. Baptisée Proxima d, cette exoplanète est la plus légère détectée à ce jour avec la technique des vitesses radiales.

Ces données d’une précision inédite ont été collectées grâce à ESPRESSO, le spectrographe développé par l’Université de Genève (UNIGE) et installé sur le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral (ESO), situé dans le désert d’Atacama au Chili.

ESPRESSO a effectué des mesures de vitesse radiale sur l’étoile Proxima du Centaure, située à seulement 4,2 années-lumière du Soleil, pendant presque 100 nuits afin de détecter les petites variations liées à la présence d’une troisième planète avec une précision de moins de 10 cm/s, a indiqué jeudi l'UNIGE dans un communiqué.

'Je me réjouis de voir ESPRESSO atteindre l’objectif de précision que l’on s’était donné', indique Francesco Pepe, directeur du Département d’astronomie de l'UNIGE et responsable d’ESPRESSO, cité dans le communiqué.

Proxima d tourne autour de Proxima du Centaure à une distance d’environ quatre millions de kilomètres, soit moins d’un dixième de la distance de Mercure au Soleil. Elle se situe entre l’étoile et la zone habitable – cette zone autour d’une étoile où de l’eau liquide peut exister à la surface d’une planète - et ne met que cinq jours pour effectuer une orbite.

'Cette découverte montre que notre voisine stellaire la plus proche semble regorger de nouveaux mondes intéressants, à portée d’étude et d’explorations futures', explique João Faria, chercheur à l’Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, au Portugal, et auteur principal de l’étude.

Un travail d’investigation minutieux

Deux autres planètes, Proxima b et Proxima c, avaient déjà été découvertes il y a quelques années avec un autre instrument construit par les chercheurs genevois, le spectrographe HARPS, monté sur le télescope de 3,6 mètres de l’ESO. La découverte a ensuite été confirmée en 2020 lorsque les scientifiques ont observé le système Proxima avec ESPRESSO.

C’est au cours de ces observations plus récentes que les astronomes ont repéré les premiers indices correspondant à un objet ayant une orbite de cinq jours. Le signal étant très faible, l’équipe a dû effectuer des observations de suivi avec ESPRESSO pour confirmer qu’il s’agissait bien d’une planète et non d’un simple résultat de phénomènes physiques liés à l’étoile elle-même.

Pour le système planétaire de Proxima du Centaure, les chercheurs de l’UNIGE préparent déjà un nouvel instrument, RISTRETTO, qui leur permettra d’observer directement la lumière de l’étoile réfléchie par ses planètes.

'Grâce à cet instrument, nous pourrons sonder l’éventuelle atmosphère de Proxima b afin d’y détecter la présence de molécules telles que la vapeur d’eau ou le méthane', se réjouit Christophe Lovis, professeur au Département d’astronomie de l’UNIGE, co-auteur de l’étude sur Proxima et principal investigateur de ce nouvel instrument. Des chercheurs bernois ont également contribué à ces travaux publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics,

/ATS