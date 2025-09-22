« Excès de prudence » du SRC face à l'extrémisme de gauche

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) n'utilise pas tous les moyens légaux ...
« Excès de prudence » du SRC face à l'extrémisme de gauche

Photo: KEYSTONE/DOROTHEA MUELLER

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) n'utilise pas tous les moyens légaux à sa disposition pour combattre la violence d'extrême gauche, pointe son autorité de surveillance. Il manque notamment de personnel.

Le rapport, révélé lundi par la radio SRF, estime que le SRC n'est pas en mesure de remplir son mandat de façon optimale. Outre le manque de ressources humaines, il souffre d'une dégradation de la collaboration avec les services de sûreté cantonaux.

La directrice de l'autorité de surveillance Prisca Fischer déplore aussi sur SRF que la 'culture de conduite (du SRC) est telle qu'elle amène pratiquement le personnel à faire preuve d'un excès de prudence'.

Dans une réponse adressée à Keystone-ATS, le SRC dit avoir 'renforcé ses capacités pour combattre l'extrémisme de gauche et prévoir une nouvelle extension'. Des 'considérations de sécurité' l'ont mené à renoncer à engager certains moyens dans des cas particuliers.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lausanne scrute ses grands cèdres après deux chutes inattendues

Lausanne scrute ses grands cèdres après deux chutes inattendues

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 09:35

« Excès de prudence » du SRC face à l'extrémisme de gauche

« Excès de prudence » du SRC face à l'extrémisme de gauche

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 09:21

L'automne commence seulement lundi pour les astronomes

L'automne commence seulement lundi pour les astronomes

Suisse    Actualisé le 21.09.2025 - 11:03

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.09.2025 - 18:15

Articles les plus lus

Les jeunes PLR veulent freiner « l'administration excessive »

Les jeunes PLR veulent freiner « l'administration excessive »

Suisse    Actualisé le 20.09.2025 - 18:08

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.09.2025 - 18:15

L'automne commence seulement lundi pour les astronomes

L'automne commence seulement lundi pour les astronomes

Suisse    Actualisé le 21.09.2025 - 11:03

« Excès de prudence » du SRC face à l'extrémisme de gauche

« Excès de prudence » du SRC face à l'extrémisme de gauche

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 09:23

Les jeunes PLR veulent freiner « l'administration excessive »

Les jeunes PLR veulent freiner « l'administration excessive »

Suisse    Actualisé le 20.09.2025 - 18:08

Les jeunes PLR veulent freiner « l'administration excessive »

Les jeunes PLR veulent freiner « l'administration excessive »

Suisse    Actualisé le 20.09.2025 - 18:11

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.09.2025 - 18:15

L'automne commence seulement lundi pour les astronomes

L'automne commence seulement lundi pour les astronomes

Suisse    Actualisé le 21.09.2025 - 11:03