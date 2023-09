Eva Herzog renonce à une nouvelle candidature au Conseil fédéral

Candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral, la sénatrice bâloise Eva Herzog (PS) renonce à une nouvelle candidature, pour succéder à Alain Berset. Elle souhaite se concentrer sur la présidence du Conseil des Etats l'an prochain.

Il s'agit d'une décision personnelle, a indiqué Eva Herzog mercredi à Keystone-ATS. Elle confirme une information divulguée sur le réseau social X (ex-Twitter). Et d'ajouter qu'elle est en contact avec d'autres candidats potentiels bâlois au Conseil fédéral.

Jusqu'à présent, trois politiciens ont déclaré leur candidature à la candidature socialiste au gouvernement. Il s'agit du conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch ainsi que des conseillers nationaux Matthias Aebischer (BE) et Mustafa Atici (BS). Le président socialiste du gouvernement de Bâle-Ville Beat Jans s'est dit intéressé par la fonction et se donne jusqu'à la fin du mois pour prendre une décision.

/ATS